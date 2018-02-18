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В ГД высказались об американском эсминце
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В Госдуме назвали провокацией прибытие в Чёрное море второго эсминца ВМС США 

RT на русском 9 часов назад
Фото: Reuters
Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин в беседе с RT прокомментировал сообщение пресс-службы Шестого флота ВМС США о том, что в Чёрное море вошёл второй американский эсминец.
>> Второй ракетный эсминец США вошел в Черное море
«США своими провокационными поступками добиваются ответной реакции, которая могла бы послужить поводом для более серьёзных действий со стороны американцев и их союзников. В любом случае, это влечёт за собой напряжённость в данном регионе», — сказал он.
По словам Швыткина, американская сторона утверждает, что присутствие эсминца «Карни» нужно «для проведения морских операций по безопасности», однако подобные объяснения вызывают множество вопросов.
«Кого и от кого они собираются обезопасить? США накаляют обстановку. Уже два американских эсминца находятся в данной акватории. Конечно, происходящие события не могут не настораживать. Исходя из складывающейся обстановки, пока ответных действий у нас никаких нет. Но сил и средств у нас достаточно, чтобы отрезвить их в случае каких-то провокаций», — заключил депутат.
Ранее сообщалось, что эсминец «Карни» присоединился к эсминцу «Росс» 17 февраля «для проведения морских операций по безопасности».
RT на русском: последние новости
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