В ГД высказались об американском эсминце

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин в беседе с RT прокомментировал сообщение пресс-службы Шестого флота ВМС США о том, что в Чёрное море вошёл второй американский эсминец.
«США своими провокационными поступками добиваются ответной реакции, которая могла бы послужить поводом для более серьёзных действий со стороны американцев и их союзников. В любом случае, это влечёт за собой напряжённость в данном регионе», — сказал он.
По словам Швыткина, американская сторона утверждает, что присутствие эсминца «Карни» нужно «для проведения морских операций по безопасности», однако подобные объяснения вызывают множество вопросов.
«Кого и от кого они собираются обезопасить? США накаляют обстановку. Уже два американских эсминца находятся в данной акватории. Конечно, происходящие события не могут не настораживать. Исходя из складывающейся обстановки, пока ответных действий у нас никаких нет. Но сил и средств у нас достаточно, чтобы отрезвить их в случае каких-то провокаций», — заключил депутат.
Ранее сообщалось, что эсминец «Карни» присоединился к эсминцу «Росс» 17 февраля «для проведения морских операций по безопасности».