В ГД высказались об американском эсминце

В Госдуме назвали провокацией прибытие в Чёрное море второго эсминца ВМС США

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин в беседе с RT прокомментировал сообщение пресс-службы Шестого флота ВМС США о том, что в Чёрное море вошёл второй американский эсминец.

«США своими провокационными поступками добиваются ответной реакции, которая могла бы послужить поводом для более серьёзных действий со стороны американцев и их союзников. В любом случае, это влечёт за собой напряжённость в данном регионе», — сказал он.

«Кого и от кого они собираются обезопасить? США накаляют обстановку. Уже два американских эсминца находятся в данной акватории. Конечно, происходящие события не могут не настораживать. Исходя из складывающейся обстановки, пока ответных действий у нас никаких нет. Но сил и средств у нас достаточно, чтобы отрезвить их в случае каких-то провокаций», — заключил депутат. По словам Швыткина, американская сторона утверждает, что присутствие эсминца «Карни» нужно «для проведения морских операций по безопасности», однако подобные объяснения вызывают множество вопросов.

Ранее сообщалось, что эсминец «Карни» присоединился к эсминцу «Росс» 17 февраля «для проведения морских операций по безопасности».