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В Эстонии завершились военные учения
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В Эстонии завершились военные учения «Зимний лагерь 2018» 

RT на русском 13 февраля 2018
Фото: Reuters
В Эстонии во вторник, 13 февраля, завершились учения «Зимний лагерь 2018», которые продлились десять дней. Об этом заявили в пресс-службе Сил обороны.
«Снежная и в достаточной мере холодная зима Эстонии предлагает нам возможность испытать подразделения и их технику. Это для наших союзников, несомненно, новый и чрезвычайно полезный опыт», — цитирует Интерфакс командующего Силами обороны генерала Рихо Терраса.
Он подчеркнул тесное взаимодействие на учения на уровне штабов военнослужащих Эстонии и союзников.
Отмечается, что манёвры проходили в два этапа: в ходе первого были отработаны индивидуальные навыки ведения войны в зимних условиях. 10 февраля началась вторая фаза учений, когда отрабатывались боевые действия в условиях обороны и нападения на уровне ротных подразделений.
В середине января стало известно, что на международные учения в Эстонию прибыли 12 истребителей F-16 Национальной гвардии американского штата Огайо.
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