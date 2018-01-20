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Российских военных вывели из Африна
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Минобороны приняло меры по обеспечению безопасности военных РФ в Сирии 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: РИА Новости

Командование группировки российских войск в Сирии приняло меры по обеспечению безопасности военных РФ, которые находятся в кантоне Африн, где ВС Турции приступили к проведению "спецоперации" против курдов.

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"Для упреждения возможных провокаций, исключения угрозы жизни и здоровью российских военнослужащих оперативная группа Центра примирения враждующих сторон и военной полиции в районе Африна передислоцирована в район Телль-Аджар зоны деконфликтации Телль-Рифъат", — сообщает пресс-служба Минобороны России.

Российский Центр примирения враждующих сторон продолжает непрерывный мониторинг обстановки внутри и вокруг зоны деконфликтации Телль-Рифъат для оперативного оказания необходимой помощи мирному населению, покидающему районы боевых действий.

Тем временем в МИД РФ выразили озабоченность текущей ситуацией.

"По поступающей информации, 20 января Турция начала применение подразделений своих ВС в районе Африна на северо— западе Сирии. Генштаб ВС Турции сообщил, что турецкие военные обстреляли позиции сил сирийских курдов в ответ на провокационные обстрелы боевиков сирийской курдской партии "Демократический союз". В Москве с озабоченностью восприняли эту информацию. Внимательно отслеживаем развитие ситуации", — говорится в официальном комментарии российского внешнеполитического ведомства.

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