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Сирия может получить от России новые современные системы ПВО
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Сирия может получить от России новые современные системы ПВО 

BFM.RU 22 минуты назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Удачные действия сирийской противовоздушной обороны в отражении ракетных атак США, Британии и Франции поднимут боевой дух армии, считает египетский военный эксперт, экс-глава исследовательского центра при Минобороны Египта генерал Гамаль Мазлюм.
«Несомненно, заявление о том, что сирийским системам ПВО удалось отразить такое количество ракет, выпущенных по территории страны, поднимет боевой дух армии, в том числе в продолжающейся войне против террористических группировок», — сказал египетский эксперт РИА Новости.
Кроме того, по его словам, Сирия в скором времени может получить от России новые современные системы ПВО для усиления обороноспособности страны.
В то же время египетский генерал отметил, что ракетные удары западных стран по Сирии носили ограниченный характер. «Полагаю, что удары носили ограниченный характер, так как все три государства старались избежать любой конфронтации с Россией», — пояснил эксперт. По его словам, эти удары были необходимы, скорее, для «сохранения лица» США и их партнеров после громких заявлений и маневров на Ближнем Востоке.
«Настало время действительно серьезно подумать о политическом урегулировании, прекращении агрессии, об объединении усилий по борьбе с терроризмом, а также действовать исключительно в рамках международного права», — заключил египетский эксперт.
США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО.
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