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Путин: Группа западных стран совершила акт агрессии против Сирии
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Путин: Группа западных стран совершила акт агрессии против Сирии 

Российская Газета 52 минуты назад
Фото: Российская Газета
Ряд западных стран совершил акт агрессии против Сирии. Об этом президент Владимир Путин заявил в телефонном разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
"Президент России вновь подчеркнул, что действия группы западных стран, совершивших акт агрессии против Сирийской Арабской Республики, грубо нарушили нормы международного права, включая Устав ООН, и нанесли существенный ущерб процессу мирного урегулирования сирийского кризиса", — подчеркнули в Кремле.
При этом политики отметили важность проведения миссией ОЗХО тщательного и объективного расследования произошедшего. Кроме того, обе стороны выразили готовность содействовать возобновлению усилий по сирийскому досье, в том числе на Женевской и Астанинской площадках.
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