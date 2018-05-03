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Командно-штабные учения по практической отработке действий по тушению природного пожара состоялись сегодня на территории Новой Москвы
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Командно-штабные учения по практической отработке действий по тушению природного пожара состоялись сегодня на территории Новой Москвы 

Управа района Арбат города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Арбат города Москвы
В масштабной тренировке, прошедшей под руководством Председателя Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Москвы Петра Бирюкова, приняли участие подразделения столичного управления МЧС России, Департаментов комплекса городского хозяйства, подведомственных им организаций, префектур административных округов.
Целью учений стала практическая отработка взаимодействия сил федеральных органов, органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и организаций города, входящих в состав сил и средств Московской городской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, совершенствование навыков по выполнению возложенных на них задач по ликвидации природных пожаров на сопредельных территориях города Москвы и Московской области.
По тактическому замыслу учений, в связи с климатическими условиями, способствующими повышению среднесуточной температуры воздуха, создается угроза возникновения и быстрого распространения природного пожара по сухой траве и слою органических остатков на поверхности почвы в лесу. В результате неосторожного обращения с огнем граждан, проводящих отдых на природной территории, начался пожар. Быстро развиваясь по сухой траве, огонь перекинулся на садовые постройки садоводческого товарищества, зелёные насаждения и продолжает распространяться в направлении деревни «Зыбино».
По легенде учений, существует угроза распространения огня на жилые и хозяйственные постройки деревни, повреждения линий электропередач, и воздействия тепловой энергии на газораспределительный пункт и электротрансформатор. Пять человек, попытавшихся самостоятельно потушить огонь, получили отравление продуктами горения. Для ликвидации последствий условной чрезвычайной ситуации органы управления и силы МГСЧС приведены в режим функционирования «Чрезвычайная ситуация».
«В ходе практических действий отработан полный комплекс мероприятий по защите населения и территории населенного пункта от природного пожара с применением различных технологий, способов тушения и спасения людей. В командно — штабных учениях, проводимых в рамках Решения совместного заседания Комиссий Правительства Москвы и Московской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности,
было задействовано более 200 человек и 70 единиц техники Главного управления МЧС России по г. Москве, Департамента ГОиЧС, добровольческих объединений и ГБУ г. Москвы «Автомобильные дороги. Все задействованные пожарно — спасательные подразделения сегодня справились со своими задачами на „отлично“, — отметил председатель КЧС и ПБ г. Москвы Петр Бирюков.
Кроме того, в учении были задействованы 6 вертолетов Московского авиационного центра и добровольного вертолетного поисково-спасательного отряда „Ангел“, беспилотный летательный аппарат, 2 катера, 8 надувных лодок, кинологический расчет, а также инженерная и аварийно-восстановительная техника Комплекса городского хозяйства города Москвы.
Выполненные мероприятия позволят обеспечить оперативность реагирования на возможные природные пожары и слаженность действий служб на территории города в предстоящий пожароопасный период.
Управа района Арбат города Москвы: последние новости
Сотрудники МЧС Центрального округа проводят тренировку ГУ МЧС России по городу Москве провело пожарно-тактические учения на большой спортивной арене комплекса "Лужники" Уважаемые москвичи!
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