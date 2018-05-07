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Казань рассчитывает принять более трех миллионов туристов
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Казань рассчитывает принять более трех миллионов туристов 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Осенью Казань готовится встретить трехмиллионного туриста, сообщает официальный портал мэрии города.
"Стартующий 12 мая летний туристический сезон этого года станет уникальным", — уверен мэр Казани Ильсур Метшин. По его словам, большую возможность для продвижения города даст чемпионат мира по футболу.
Кроме того, начало сезона ознаменуется масштабным квестом «Ай Да Казань!» и гастрономическим фестивалем «Вкусная Казань».
По его словам, уже известно об интересе большого числа болельщиков со всего мира, вплоть до дальней Колумбии, гости которой ставят рекорды по количеству бронирования билетов и гостиниц.
Председатель Комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова поясняет, что в дни матчей гостиницы в историческом центре и вблизи основных туристических маршрутов забронированы на 80-90%.
Но и до чемпионата отели не пустуют. По данным, полученным от казанских гостиниц и хостелов, загрузка с 29 по 30 апреля составила 90%, с 1 по 2 мая — 60%. Казанский Кремль за минувшие майские праздники посетило более 70 тысяч экскурсантов и туристов — в полтора раза больше, чем в прошлом году.
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