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Коломну проверят на готовность к приему туристов с ограниченными физическими возможностями на ЧМ 2018
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Коломну проверят на готовность к приему туристов с ограниченными физическими возможностями на ЧМ 2018 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Министерство культуры Московской области совместно с компанией «РЖД Тур» организовали необычное путешествие в Коломну.
В увлекательное путешествие на ретропоезде отправились взрослые и дети с ограниченными физическими возможностями. Насколько городская инфраструктура Коломны отвечает потребностям маломобильных людей, оценит группа экспертов из Московской городской организации «Всероссийское общество инвалидов». Также на паровозную экскурсию по Коломне пригласили подопечных Фонда «Подари любовь миру» и Совета родителей
детей-инвалидов
Таганского района Москвы.
Для детей и их родителей организованы экскурсии по основным достопримечательностям старинного города. Как и обычные паровозные программы «РЖД Тур», ретротур ориентирован на семейный отдых и направлен на то, чтобы дети вместе с родителями получили новые знания и яркие эмоции от знакомства с объектами
культурно-исторического
наследия.
В пути участников социального тура будет сопровождать профессиональный экскурсовод, который расскажет много интересного о паровозах, Коломне и ее достопримечательностях.
У представителей Всероссийского общества инвалидов в рамках поездки стоит своя задача. Две девушки с инвалидностью и сопровождающие их лица проверят готовность инфраструктуры Коломны к приему туристов с ограниченными физическими возможностями.
Будут проинспектированы ключевые объекты туристической инфраструктуры города: гостиницы, рестораны, музеи, памятники культуры и искусства. По итогам поездки экспертной группы для Правительства Московской области будет подготовлен аналитический доклад.
Поездка 21 апреля станет продолжением проекта холдинга «РЖД» по развитию доступного железнодорожного туризма в России. Так, в июне 2017 года были организованы первые выезды экспертной группы в Великий Новгород и Саранск, в октябре эксперты Всероссийского общества инвалидов и подопечные Фонда «Подари любовь миру» посетили Сергиев Посад.
Проект пользуется активной поддержкой Правительства Московской области в связи с подготовкой ключевых туристических городов региона к приему маломобильных граждан в рамках чемпионата мира по футболу 2018 года.
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