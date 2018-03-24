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Авиакомпания Qantas выполнит беспосадочный рейс из Австралии в Британию
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Авиакомпания Qantas выполнит беспосадочный рейс из Австралии в Британию 

РИА Новости 37 минут назад
Фото: Newsru.com
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Самолет авиакомпании Qantas Airlines начал выполнение первого беспосадочного рейса QF9 из Австралии в Великобританию, вылетев в 19.00 по местному времени (14.00 мск), сообщается на сайте аэропорта австралийского города Перт.
Ранее авиакомпания Qantas Airlines сообщила, что в марте 2018 года начнет осуществлять рейсы из Перта в Лондон без пересадок на самолете Boeing 787 Dreamliner.
"Перелет длиной 14498 километров будет первым регулярным пассажирским перелетом, который прямо свяжет Австралию с Европой", — отмечается на сайте авиакомпании. Сообщается, что авиакомпания сделала сидения в самолете более комфортными для перелета, который длится около 17 часов.
Ранее в январе самолет Boeing Dreamliner 787-9 австралийской авиакомпании Qantas впервые совершил рейс из США в Австралию на смешанном топливе, на 10% состоящем из горчичного масла. В результате авиакомпании удалось сократить выбросы углекислого газа на 7%.
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