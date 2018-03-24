Авиакомпания Qantas выполнит беспосадочный рейс из Австралии в Британию

МОСКВА , 24 мар — РИА Новости . Самолет авиакомпании Qantas Airlines начал выполнение первого беспосадочного рейса QF9 из Австралии Великобританию , вылетев в 19.00 по местному времени (14.00 мск), сообщается на сайте аэропорта австралийского города Перт.

Ранее авиакомпания Qantas Airlines сообщила, что в марте 2018 года начнет осуществлять рейсы из Перта в Лондон без пересадок на самолете Boeing 787 Dreamliner.

"Перелет длиной 14498 километров будет первым регулярным пассажирским перелетом, который прямо свяжет Австралию с Европой", — отмечается на сайте авиакомпании. Сообщается, что авиакомпания сделала сидения в самолете более комфортными для перелета, который длится около 17 часов.