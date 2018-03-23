Стадион «Калининград» получил разрешение на ввод в эксплуатацию 

Стадион «Калининград», построенный к Чемпионату мира по футболу в России, получил разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщила пресс-служба Минспорта.
«Сегодня, 23 марта, в Калининграде стадиону, на котором летом этого года пройдут матчи Чемпионата мира по футболу, выдано разрешение на ввод в эксплуатацию», — говорится в сообщении ведомства.
Первый матч на нем пройдет 11 апреля.
Арена была заложена в 2015 году, застройщик — «Крокус Групп» Араса Агаларова. Стоимость строительства арены — 17,8 млрд рублей.
Ранее сегодня разрешение [получил] (https://rns.online/sports-economy/Stadion-Nizhnii-Novgorod-poluchil-razreshenie-na-vvod-v-ekspluatatsiyu-2018-03-23/) стадион в Нижнем Новгороде.