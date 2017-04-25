Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй оговорилась во время публичного выступления, заявив о борьбе страны с "туризмом".

Theresa May: "We want to lead the world in preventing tourism". pic.twitter.com/OcrLkWso5W — Adam Bienkov (@AdamBienkov) 25 апреля 2017 г.

​"Мы намерены вести мир за собой в предотвращении туризма", — заявила Мэй, выступая в округе Бридженд в Уэльсе. Очевидно, премьер имела в виду "терроризм", однако не заметила собственной оговорки, оставив слушателей в недоумении, пишет газета Daily Mirror.

"Уэльс получает серьезные доходы от туризма, поэтому Мэй лучше было бы сделать этот ляп в другом месте", — написал один из комментаторов в Twitter. "Правильно, мы не сдадимся этим туристам", — пошутил другой.