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Оговорилась: британский премьер заявила, что намерена бороться с "туризмом"

Британский премьер заявила о намерении бороться с «туризмом»
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй оговорилась во время публичного выступления, заявив о борьбе страны с "туризмом".
​"Мы намерены вести мир за собой в предотвращении туризма", — заявила Мэй, выступая в округе Бридженд в Уэльсе. Очевидно, премьер имела в виду "терроризм", однако не заметила собственной оговорки, оставив слушателей в недоумении, пишет газета Daily Mirror.
"Уэльс получает серьезные доходы от туризма, поэтому Мэй лучше было бы сделать этот ляп в другом месте", — написал один из комментаторов в Twitter. "Правильно, мы не сдадимся этим туристам", — пошутил другой.
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