Российские туристы разочарованы в крымском отдыхе

Туристический сезон пошел явно не так, как рассчитывали на российских курортах. Уже сейчас понятно, что Крым не повторит рекордных результатов прошлого года - статистика фиксирует падение спроса на отечественный продукт и рост популярности отдыха за рубежом. Почему так быстро закончился бум популярности крымского побережья? Поток туристов в Республику Крым после ввода Керченского моста, который свяжет полуостров с материковой Россией в 2019 году, возрастет на 20-30%, заявил министр курортов и туризма региона Сергей Стрельбицкий в ходе Крымского транспортного форума. Логика этого заявления понятна - поездка в Крым на автомобиле станет комфортней, а ведь еще со времен СССР много туристов приезжало в регион именно на машине.

Крым недаром мечтает о росте турпотока благодаря будущему мосту - ведь текущий туристический сезон грозит оказаться провальным. А все из-за того, что «успехи прошлого сезона в Крыму «вскружили» голову многим местным отельерам», считают в Ассоциации туроператоров России (АТОР) . Владельцы местных гостиниц резко подняли цены, надеясь, видимо, на продолжение прошлогодней тенденции.

И у них были некоторые основания для подобных расчетов. В 2016 году турпоток в Крым вырос более чем на 20% - до 5,6 млн отдыхающих по сравнению с 4,6 млн в 2015-м. В этом году глава Республики Крыма Сергей Аксенов ожидал аж 6 млн туристов - но последнее время прогнозы местных властей явно снизились. Теперь, как заявил на днях Аксенов, власти рассчитывают лишь сохранить турпоток на уровне прошлого года – в районе 5,6 млн человек.

По данным Ростуризма на 16 июня, в Крыму отдохнуло 1,174 млн туристов против 1,221 млн в прошлом году, то есть на 3,8% меньше. В АТОРе отмечали, что в конце мая продажи турпакетов в Крым упали аж на 30% по сравнению с прошлогодним периодом. Однако это спад в сегменте организованного туризма, в целом же падение турпотока в районе 4%.

Интересно, что власти Крыма заявляют о существенном росте доходов от туризма. «Несмотря на негативные прогнозы, количество отдыхающих в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличилось. За январь-май санаторные-курортные организации оказали услуг на общую сумму около 2 миллиардов рублей», - написал Аксенов на своей станице в Фейсбуке. По его словам, в сопоставимых ценах это почти на треть превышает прошлогодний показатель. Это косвенно подтверждает удорожание отдыха в Крыму. Крымские власти соглашались, что некоторые отельеры действительно выставили слишком высокие цены.

Есть еще одна причина снижения турпотока - цены на авиабилеты. «Куда это годится, когда в Симферополь и Сочи из Москвы лететь по времени одинаково, но почему-то в Крым стоимость туда-обратно выше на 2,5-3 тысячи рублей», - заявил Сергей Стрельбицкий. По его словам, аналогичная тенденция и с авиаперелетами в Турцию.

Поиск авиабилетов на Момондо.ру в Симферополь, Сочи и Анталию на одни и те же даты (29 июля-5 августа) показал, что улететь в Сочи действительно можно дешевле, чем в Симферополь. А вот в Анталию (Турция) полет все-таки дороже, хоть и незначительно. Так, самый дешевый билет туда-обратно в Симферополь обойдется в 12-15 тыс. рублей, в Сочи – в 10-12 тыс. рублей, а в Анталию – в 14-16 тыс. рублей.

Турпутевка в приличный отель на семью (два взрослых и один ребенок 6 лет) с полным пансионом (all inclusive) что в Крым, что в Анаталию обойдется почти одинаково – в 145 тыс. рублей. Турпакет включает 14 ночей отдыха в первой половине августа. В Крыму это будет отель «Ялта-Интурист», в Анталии Grand Park Lara (пять звезд). Однако в крымский турпакет не включен авиабилет, в отличие от турецкого. А это еще плюс 45 тыс. рублей.

Справедливости ради стоит сказать, что в Крыму есть и куда более бюджетные места размещения, а также предложения, поражающие своей дороговизной. Например, в Ялте предлагаются путевки в пятизвездочные отели по цене от 500 до 2,3 млн рублей за 14 дней отдыха.

Самое недорогое предложение по Турции – это 20 тыс. рублей в трехзвездочном отеле с перелетом и all inclusive, тогда как в Крым за 20 тыс. рублей можно только лишь прилететь плюс прокатиться на такси из Симферополя в Ялту, говорит гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин

Впрочем, туроператоры начали замечать, что крымчане уже обеспокоились снижением турпотока и стали снижать цены. В начале года российские курорты действительно подняли цены на 15%, но потом они были снижены. И среднее удорожание по уже проданным путевкам оказалось символическое – 5-7% к прошлому году, посчитал Ромашкин. «Это означает, что отели снизили цены, туристы не захотели брать по повышенным ценам. Если и дальше так пойдет, то цены и дальше будут падать», - считает он.

Ради справедливости стоит заметить, что в этом году со спадом туристов столкнулся не только Крым, но и все черноморское побережье России. Открытие Турции все-таки сделало свое дело, да и погода на российском побережье в этом году не радует. «Я вижу заголовки, что в Крыму все плохо. Но в соседней Анапе все еще хуже», - говорит Сергей Ромашкин.

Крым же, по его мнению, ждет снижение турпотока в этом году на 20-25%. То есть Крым упадет ровно настолько, насколько в прошлом году вырос. В пользу такого падения говорит парадоксальная ситуация: загрузка июня оказалась выше, чем июля. «Всегда было наоборот – в июле больше туристов, чем в июне. Вероятно, основной спад еще впереди и удержать его снижением цен не удается. Наши эксперименты с ценами в Москве показывают, что народ не реагирует на акции и спецпредложения», - говорит Ромашкин.

«Сейчас продано уже 60-65% путевок от всего летнего объема - то есть основная масса туров. Понятно, что исправить ситуацию не получится даже при снижении цен», - говорит собеседник. Традиционно, к 1 июня продается 45% путевок от летнего объема, к 1 июля – 65%, к 1 августу – 80% и т.д.

Что же случилось? Можно предположить, что россияне решили отказаться от организованного туризма в Крыму и вернуться к неорганизованному отдыху, который был так популярен в советское время и в украинский период. Однако Ромашкин не согласен.

Данные поисковиков показывают снижение запросов по тематике отдыха в Крыму или в Анапе еще с декабря 2016 года на 30-35%, говорит он. А в этих запросах не указывается, организованно или в частном секторе собирается отдыхать человек. «Поисковики подтверждают снижение на российском рынке. Сейчас более 60% туристов пользуются интернетом при планировании отдыха. Поэтому статистика поисковиков показательна», - говорит Ромашкин. И, наоборот, выездные туристические направления растут как по продажам, так и по поисковым запросам, добавляет он.

Прошлый год был сверхуспешным для внутреннего туризма. В этом году наблюдается явный откат. И это не только возвращение Турции, но и более привлекательный для зарубежных поездок курс валюты. А Крым пока не смог сделать новых клиентов постоянными.

«Любой рынок, который растет так быстро, потом быстро падает. В украинский период полуостров посещало 1,5-2 млн россиян, это была стабильная цифра. За последние два года Крыму удалось привлечь 3,5 млн новых российских туристов к тем 2 млн постоянным клиентам. Многие посетили полуостров первый раз, приехали из любопытства, облазили все достопримечательности. Однако Крым пока не мог зацепить этих новых клиентов надолго. Честная маркетинговая база полуострова – это те 2-2,5 млн туристов», - рассуждает Ромашкин.

Туристы же консервативны. «Если они привыкли отдыхать в формате турецкого «олинклюзива» на закрытой территории, то они и вернулись к этому в этом году. Крымская пирамида как выросла, так и развалилась. Крыму еще предстоит побороться за постоянных туристов» - заключает Ромашкин.

Отпугивают туристов не только цены, но и неразвитость инфраструктуры - от транспортной до общественной. «Чтобы добраться из аэропорта к месту отдыха, либо нужно платить большие деньги таксистам, либо нужно изворачиваться и гадать с общественным транспортом, что очень неудобно и некомфортно», - жалуется общественный деятель, координатор движения «Общество Синих Ведерок» Петр Шкуматов на своей странице в Фейсбуке.

Пляжи тоже не всегда оставляют положительные эмоции. «Вы можете встретить странную картину: рестораны, которые делают бизнес на отдыхающих, выбрасывают мусор на пляж. Просто потому, что они знают, что муниципальные служащие обязаны оттуда этот мусор вывозить. Но иногда муниципальные служащие с этой задачей не справляются, и тогда мусор лежит до следующего дня. Это видят все отдыхающие», - отмечает Шкуматов. Снижает туристическую ценность также хаотичная и варварская застройка Южного берега Крыма, добавляет он. Все эти проблемы Крыму так или иначе придется решать, если полуостров хочет стабильно зарабатывать на туристах.