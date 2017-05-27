Старейшая актриса России скончалась в возрасте 103 лет

Театральная актриса Варвара Шурховецкая, до конца жизни работавшая в театре, скончалась в Ростове в возрасте 103 лет, передает «Блокнот».

Шурховецкая играла на сцене даже в годы Великой Отечественной войны. С фронтовой труппой она дала более трех тысяч концертов и спектаклей. Еще когда будущей артистке было семь лет, ее учительница увидела в ней талант и подарила девочке альбом с фотографиями актеров «Императорского театра».

Актриса работала с 1934 года в ТЮЗ, затем — в Театре Красной армии СКВО до 1948 года, с 1948 по 1957 году — в Ростовском театре комедии.

Официально Варвара Шурховецкая была старейшей актрисой России.