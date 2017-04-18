Умер скандальный режиссер Майкл Богданов

Британский режиссер театра, оперы и кино Майкл Богданов скончался на 79 году жизни. Об этом сообщает BBC News.

Причиной смерти режиссера стал сердечный приступ. По данным BBC News, он скончался «во время отпуска с друзьями». Богданова похоронят в Уэльсе, а поминальная служба пройдет в Лондоне. Богданов, уроженец Южного Уэльса, известен современными интерпретациями Шекспира, мюзиклами и произведениями для молодежи.

Он прославился как автор запрещенной в Англии постановки «Римляне в Британии». Спектакль по пьесе драматурга Ховарда Брентона, вышедший в 1980 году, вызвал скандал из-за сцены гомосексуального изнасилования. Среди других его постановок - «Гамлет», «Пер Гюнт» и «Венецианский купец».

Богданов руководил Королевской Шекспировской компанией, Королевским театром Ковент-Гарден, Сиднейским оперным театром, Бургтеатром в Вене и другими театрами. Также в течение восьми лет он был помощником директора Королевского национального театра.