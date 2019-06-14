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Тест: Как штрафуют пешеходов 

Рамблер 2 часа назад
Фото: ТАСС
Все мы знаем, что нарушения правил дорожного движения влекут за собой крайне неприятные для человека последствия. И мы привыкли думать, что данная участь ждет только водителей транспортного средства, но это совсем не так. Существуют правила и обязанности пешеходов, о которых многие люди даже не догадываются, но о них действительно нужно знать всем.
Число транспортных происшествий за последние годы достигло невероятных показателей, и очень страшно осознавать, что большинство из них происходят по вине самих пешеходов, которые элементарно не знают, как вести себя на дороге.
Но эта ситуация не безнадежна, ведь задумавшись об этом однажды, и однажды эти нюансы изучив, человек не допустит аварий в будущем и будет более ответственным за жизнь других людей. Любым изменениям мы можем способствовать сами, поскольку сами же в этом мире живем и сами его благоустраиваем.
Проверьте, насколько вы ответственный человек.
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