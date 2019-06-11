Тест: Кем бы вы были в 90-е?

Ох уж эти 90-ые…

Для того, чтобы понять, чем славится эта декада, не обязательно было и рождаться в этот время, о ней наслышаны все. О 90-ых читают, о них снимают фильмы, о них говорят.

Это был поистине сложный многолетний период. Тогда в России произошел сильнейший демографический спад, а также произошло расслоение общества, что в результате привело к проблемам, относящимся к преступности, финансовым авантюрам и разборкам.

Но мы не будем вспоминать плохое, а отнесемся к этому так, как к истории нашей страны, ведь мы — сильные и пережили все трудности.

Наверняка многие задумывались, кем мы могли бы стать, если бы то или иное не случилось с нами в жизни.

Сегодня у вас появилась возможность проверить, кем бы вы могли быть в эпоху 90-ых. И мы уверены, вам будет очень интересно это узнать…