Тест: угадайте московский парк

В этом году июнь очень сильно радует москвичей своим теплом, ведь после затянувшейся зимы обычно долго приходится ждать настоящее лето. Но вот мы его дождались. Кто-то переносит жару легко, и длительное время может пребывать на солнце, кто-то — не очень и ищет место, где можно спрятаться от нее как можно дальше, но в парки любят ездить все.

Почему парки?

Потому что в парках дышится лучше. И это не миф. Они оснащены всем необходимым для того, чтобы человек, гуляя там, получил тот самый заряд энергии, который ему жизненно необходим. Многие отдают предпочтение паркам, где есть водоемы, другие любят выбирать лесопарки для того, чтобы уединиться в тени и послушать пение птиц. Выбор — велик, и это — здорово!

А теперь настало время проверить, как хорошо вы знаете московские парки, ведь скоро и вам придется выбирать для себя один из них для того, чтобы спасаться от знойной погоды.