Тест: ЕГЭ по химии

Сегодня многие школьники сдают ЕГЭ по химии и это очень ответственный для них день. Экзамены всегда были волнительным этапом для всех учащихся, но с появлением ЕГЭ страх не сдать экзамен стал какой-то фобией. И это, конечно, объяснимо. Взрослые также волнуются за своих детей, поскольку от результатов будет зависеть их поступление в ВУЗы. Но сегодня мы предоставляем вам шанс не просто поволноваться за школьников, но и самим поучаствовать в сдаче экзамена по химии, ведь порой так приятно почувствовать себя ребенком.