Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тест: ЕГЭ по химии 

Рамблер 44 минуты назад
Фото: ТАСС
Сегодня многие школьники сдают ЕГЭ по химии и это очень ответственный для них день. Экзамены всегда были волнительным этапом для всех учащихся, но с появлением ЕГЭ страх не сдать экзамен стал какой-то фобией. И это, конечно, объяснимо. Взрослые также волнуются за своих детей, поскольку от результатов будет зависеть их поступление в ВУЗы. Но сегодня мы предоставляем вам шанс не просто поволноваться за школьников, но и самим поучаствовать в сдаче экзамена по химии, ведь порой так приятно почувствовать себя ребенком.
Готовы? Тогда вперед сдавать ЕГЭ по химии!
Тесты , Другое
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль назвал условие для встречи Путина с Зеленским1
Голикова объяснила странный перенос выходных11
Лукашенко рассказал, как «кинули» Белоруссию114
Стало известно о тяжелой болезни Бекмамбетова
Церковь отреагировала на «мироточение» креста на могиле Началовой1
Видео
01:05
Голикова объяснила странный перенос выходных
Общество
01:14
Пока вы спали: Путин назвал способ стать властелином мира
Политика
01:38
Контрабанда с 60 мешками бивней мамонта попала на видео
Происшествия
03:05
Путин дал старт приостановке ДРСМД
Политика
00:05
Подрыв смертника в Кабуле попал на видео
Происшествия
00:28
Пока вы спали: Путин ввел ограничения по набору в армию
Армия
02:36
Синоптики расстроили дачников
Погода Новости Москвы
01:24
Стала известна мечта умершей на ЕГЭ школьницы
Общество
03:49
Савченко заявила о подрыве Порошенко армейских складов
В мире Пожары
01:24
Адские условия: почему школьники погибают на ЕГЭ
Общество Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение