Тест: Удивительные таможенные запреты

Как мы любим путешествовать, и как сильно любим радовать себя различными вещами, купленными за пределами страны, в которой живем. Это касается еды, сувениров, алкогольных напитков и просто необычных предметов, которые так нужны нам в повседневной жизни, и без которых не возникло бы напоминания о той стране, в которой мы побывали только что или же совсем недавно. Все это, конечно, прекрасно, но, к сожалению, существуют запреты и на ввоз таких вещей, о которых многие из нас даже не догадываются.

Хотите ли проверить, как хорошо вы знаете таможенные запреты разных стран?

Тогда — вперед!