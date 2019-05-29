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Тест: Удивительные таможенные запреты 

Рамблер 24 минуты назад
Фото: ТАСС
Как мы любим путешествовать, и как сильно любим радовать себя различными вещами, купленными за пределами страны, в которой живем. Это касается еды, сувениров, алкогольных напитков и просто необычных предметов, которые так нужны нам в повседневной жизни, и без которых не возникло бы напоминания о той стране, в которой мы побывали только что или же совсем недавно. Все это, конечно, прекрасно, но, к сожалению, существуют запреты и на ввоз таких вещей, о которых многие из нас даже не догадываются.
Хотите ли проверить, как хорошо вы знаете таможенные запреты разных стран?
Тогда — вперед!
Тесты , Другое
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