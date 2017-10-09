Тест: Три загадки с подвохом

Световой день с приближением зимы становится все короче. Это значит, что ранний подъем для доброй половины человечества становится регулярным подвигом. Проснулся ли ваш мозг сегодня? Давайте проверим с помощью этих на первый взгляд простых загадок.