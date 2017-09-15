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Загадка: Угадай стакан

Загадка: Угадай стакан
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Эта загадка стала поводом настоящих дискуссий в сети. Сможете показать класс и понять логику этой головоломки?

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