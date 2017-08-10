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Тест: Сложные вопросы про СССР
Экономист Андрей Мовчан считает, что последствия ужесточения санкций напомнят россиянам времена СССР. При этом различные опросы показывают, что наши соотечественники с ностальгией вспоминают советский период и с сожалением относятся к распаду Союза. Что ж, готовы вспомнить, как хорошо было в те времена, и ответить на наши не самые простые вопросы о жизни и политике в СССР?
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