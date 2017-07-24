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Тест: Угадайте тару?
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Тест: Угадайте тару?
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В России хотят запретить продажу на кассах алкоголя в мелкой таре. Давайте проверим, как хорошо вы ориентируетесь в мире разных бокалов и бутылок?
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