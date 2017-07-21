Тест: Какой у вас тип памяти?

Ученые выяснили, что кратковременные воспоминания переходят в разряд долговременных из-за «временных окон», которые изменяют состояние мозга. Оказалось, что мозг воспринимает ощущения в нескольких временных масштабах. При этом, согласитесь, бывает, что у одного человека больше развита слуховая память, у другого - визуальная, а у третьего - эмоциональная и т.д. Этот текст покажет, какой у вас тип памяти.