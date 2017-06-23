Тест: Анна Ахматова или русские рэперы?

Сегодня, 23 июня, исполняется 128 лет со дня рождения Анны Ахматовой. Сможете ли вы отличить стихи русской поэтессы от творчества современных отечественных рэперов? Рекомендуем вам вчитываться в смысл и прочувствовать стихотворный размер.