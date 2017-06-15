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Тест: Сдадите ли вы ЕГЭ по английскому?
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Тест: Сдадите ли вы ЕГЭ по английскому?
Фото:
Reuters
Российские школьники сегодня усиленно вспоминают грамматику English - они сдают устный экзамен по иностранным языкам. А что вы помните из школьной программы по английскому? Предлагаем проверить. И Good Luck!
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