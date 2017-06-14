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Тест: Что вы знаете про отечественное кино?
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Тест: Что вы знаете про отечественное кино?
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киностудия «Мосфильм»
Победителей российского фестиваля «Кинотавр» объявят сегодня в Сочи. По этому поводу предлагаем вам проверить, как хорошо вы знаете отечественный кинематограф.
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