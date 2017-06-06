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Тест: Пушкин или нет?

Тест: Пушкин или нет?
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6 июня исполняется 218 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Предлагаем вам проверить, как хорошо вы знаете творчество и жизнь великого поэта.
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