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Тест: Пушкин или нет?
Фото:
depositphotos.com
6 июня исполняется 218 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Предлагаем вам проверить, как хорошо вы знаете творчество и жизнь великого поэта.
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