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Тест: Какой из вас огородник?

Тест: Какой из вас огородник?
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Майские праздники многие проводят с пользой: загружают в багажник машины рассаду и едут на свои дачи. Давайте выясним, какой из вас огородник? Наш тест не соврет!
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