Тест: Территориальные потери и приобретения России

США отмечают 150-летие подписания договора с Россией о продаже Аляски. Согласитесь, можно долго рассуждать, насколько мудрым было данное решение по «Русской Америке». Вместо этого предлагаем вам пройти тест, который покажет - как хорошо вы знаете историю формирования территории современной России. Скажем сразу: тест непростой, ведь именно наша страна занимает сегодня 1-е место в мире по площади.