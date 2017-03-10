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Тест: Смогли бы вы жить не в России?
Фото: REUTERS
Около 150 тыс. россиян вернулись на родину из-за рубежа в 2016 году, каждый пятый приехал из Евросоюза. Аналитики при этом прогнозируют, что данная тенденция будет лишь усиливаться. Действительно, на чужбине не всегда все складывается гладко – и вот уже через несколько недель одолевает тоска, местные законы не кажутся идеальными, русский менталитет берет свое. А вы бы смогли жить за границей? Ответ на этот вопрос можно получить с помощью нашего теста.
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