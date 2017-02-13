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Тест: Угадайте зарплату

Тест: Угадайте зарплату
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Данные о размерах минимальных месячных зарплат в 22 странах ЕС, которые опубликовала статистическая служба Евросоюза Eurostat, возмутили россиян. Действительно, иногда бывает тяжело трезво оценить не только свой доход, но и чужой. А вы готовы проявить проницательность и угадать, кто сколько зарабатывает?
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