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Тест: Угадайте зарплату
Фото: instagram.com
Данные о размерах минимальных месячных зарплат в 22 странах ЕС, которые опубликовала статистическая служба Евросоюза Eurostat, возмутили россиян. Действительно, иногда бывает тяжело трезво оценить не только свой доход, но и чужой. А вы готовы проявить проницательность и угадать, кто сколько зарабатывает?
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