Тест: Что вы знаете о гомеопатии?

Ученые призвали Минздрав запретить гомеопатию: препятствовать рекламе таких препаратов и изымать их из больниц. Верить или нет в силу гомеопатических таблеток и микстур — дело ваше. Мы же предлагаем проверить, что вы в принципе знаете о гомеопатии.