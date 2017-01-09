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Тест: что стало с вашей памятью после праздников?
Фото: 20th Century Fox
Праздники позади - начались трудовые будни. Многие на новогодних каникулах расслабились, поэтому сейчас решать сложные головоломки и устраивать мозговые штурмы не под силу. Но с памятью-то же все должно быть в порядке? Предлагаем вам проверить, насколько хорошо у вас развита зрительная память.
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