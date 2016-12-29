Стоимость запуска нового «Протона» оказалась меньше Falcon 9

Стоимость запуска новой версии «Протона» оказалась меньше Falcon 9

Гендиректор головного предприятия Роскосмоса — НПО «Техномаш» — Дмитрий Панов рассказал, что принято решение делать облегченную версию ракеты-носителя для коммерческого использования — «Протон Лайт», стоимость запуска которой оценивается в 50-55 млн долларов, что ниже стоимости Falcon 9 от SpaceX . Отличие облегченной версии в том, что «ступеней будет не четыре, как у тяжелой версии, а три. Топлива во вторую ступень будет входить больше. Двигательная установка теперь может включаться много раз. Выводимая на орбиту масса благодаря этому возрастает до 5 тонн, а стартовая снижается на 100 тонн», написал Панов на своей странице в Facebook.

При этом стоимость американской ракеты Falcon 9 оценивается в 60-65 млн долларов, написал гендиректор НПО «Техномаш».

«То есть в общем и целом уважаемый мистер Маск (Илон Маск, основатель компании SpaceX — прим. ВЗГЛЯД) должен теперь крепко чесать в затылке», — считает Панов.

Напомним также, в начале октября новый владелец «Морского старта» сравнил стоимость запуска своих ракет и SpaceX.