Тест: Ваш уровень стресса
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Тест: Ваш уровень стресса

Тест: Ваш уровень стресса
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Каждый день на современного человека обрушивается масса негативный новостей, а к ним еще частенько добавляются проблемы в семье и негатив на работе. Но кто-то способен сделать вдох-выдох и двигаться дальше, некоторые же начинают хандрить и даже впадают в депрессию. Наш тест поможет определить, какой у вас уровень стресса.
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