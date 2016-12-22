Тест: Ваш уровень стресса

Каждый день на современного человека обрушивается масса негативный новостей, а к ним еще частенько добавляются проблемы в семье и негатив на работе. Но кто-то способен сделать вдох-выдох и двигаться дальше, некоторые же начинают хандрить и даже впадают в депрессию. Наш тест поможет определить, какой у вас уровень стресса.