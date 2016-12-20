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Тест: Новые слова 2016 года
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Тест: Новые слова 2016 года 

Рамблер 20 декабря 2016
Фото: РИА Новости
До Нового года осталось всего каких-то десять дней — самое время подводить итоги. Например, 2016 год подарил русскому языку несколько новых слов и выражений. Давайте сегодня проверим ваши знания по этим лексическим «новинкам»?
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