Тест: Новые слова 2016 года

До Нового года осталось всего каких-то десять дней — самое время подводить итоги. Например, 2016 год подарил русскому языку несколько новых слов и выражений. Давайте сегодня проверим ваши знания по этим лексическим «новинкам»?