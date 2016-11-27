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«Хуторянские интриги» лишили Украину государственности
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«Хуторянские интриги» лишили Украину государственности 

Рамблер 27 ноября 2016
Украина намерена добиваться признания мировым сообществом Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Соответствующий указ «О мероприятиях в связи с 85-й годовщиной Голодомора 1932-1933 годов на Украине — геноцида украинского народа» президент Украины Петр Порошенко подписал накануне.
В нем он дал поручение Министерству иностранных дел продолжать работу по признанию Голодомора геноцидом украинского народа.
Он также объяснил, что трагедия стала прямым следствием потери Украиной государственности в двадцатых годах, когда она вошла в состав Советского Союза.
«Оккупация нашей Украины советской Россией стала возможной в результате разъединения и внутренних распрей политических сил молодого украинского государства», приводит слова главы государства его пресс-служба.
Порошенко также заявил, что «апологеты отрицания Голодомора — геноцида живут в основном в одной географической точке», имея в виду Россию. «Они прячут от ученых архивные документы и судом запрещают соответствующие работы украинских авторов», — добавил он.
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