«Хуторянские интриги» лишили Украину государственности

Украина намерена добиваться признания мировым сообществом Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Соответствующий указ «О мероприятиях в связи с 85-й годовщиной Голодомора 1932-1933 годов на Украине — геноцида украинского народа» президент Украины Петр Порошенко подписал накануне.

В нем он дал поручение Министерству иностранных дел продолжать работу по признанию Голодомора геноцидом украинского народа.

Он также объяснил, что трагедия стала прямым следствием потери Украиной государственности в двадцатых годах, когда она вошла в состав Советского Союза.

«Оккупация нашей Украины советской Россией стала возможной в результате разъединения и внутренних распрей политических сил молодого украинского государства», приводит слова главы государства его пресс-служба.

Порошенко также заявил, что «апологеты отрицания Голодомора — геноцида живут в основном в одной географической точке», имея в виду Россию. «Они прячут от ученых архивные документы и судом запрещают соответствующие работы украинских авторов», — добавил он.