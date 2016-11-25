Тест: Насколько вы ценный работник

Более 50% россиян боятся быть уволенными. Немудрено: увольнение под Новый год грозит 136 тысячам россиян, сообщалось ранее. Однако есть сотрудники на вес золота. Давайте выясним, относитесь ли вы к их числу!