Спецстрой подготовил объекты космодрома «Восточный» к зиме

Строительные площадки второй очереди космодрома Восточный переведены на зимний режим работы, благодаря возведение новых объектов комплекса не будет приостановлена из-за погодных условий, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе Спецстроя

"Предприятие «Спецстройтехнологии» при Спецстрое России в целях недопущения остановки производственного процесса на объектах космодрома Восточный, сохранности материалов и оборудования, предупреждения и недопущения несчастных случаев, аварий, пожаров и чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасных условий труда работников провело целый комплекс необходимых мероприятий", — говорится в сообщении.

Так, специалисты Спецстроя провели проверки электро— и пожарной безопасности на объектах строительства космодрома. Вся техника предприятия подготовлена и переведена на режим работы в соответствии с зимними условиями эксплуатации.

В ведомстве пояснили, что зимой температура в Амурской области может достигать минус 45 градусов, сложные метеорологические условия усугубляются сильным шквалистым ветром, что могло бы затруднить работу на объектах специального строительства.

Космодром Восточный строится близ города Циолковский (ранее поселок Углегорск) в Амурской области с 2012 года. Он станет первым национальным космодромом гражданского назначения и позволит обеспечить независимый доступ России в космическое пространство. Первый в истории пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с Восточного с тремя спутниками был успешно произведен 28 апреля 2016 года.