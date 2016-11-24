Тест: Сможете ли вы стать шпионом?

При просмотре фильмов о шпионах кажется, что невыполнимых задач для них нет. Упорство, энергия, патриотизм — всеми этими качествами должен обладать член службы разведки. Давайте узнаем, смогли бы вы быть шпионом?