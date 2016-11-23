Тест: Смогли бы вы жить в США?

Так исторически сложилось, что Россия пристально следит за успехами и неудачами Америки. Кто-то относится к американцам с уважением, другие — с задорновской иронией. Сегодняшний тест покажет, а смогли бы вы жить в США или нет.