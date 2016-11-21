Тест: Угадай телепередачу

Тест: Что вы знаете про российские телепередачи?

21 ноября празднуется Всемирный день телевидения. Вряд ли кто-то будет спорить с огромной социальной значимостью телевидения. Но спорить никто и не предлагает! Вместо этого можете проверить, что вы знаете про российские известные телепередачи.