Тест: Кто вы на Хэллоуин?

Приближается Хэллоуин — праздник, на который принято наряжаться в карнавальные костюмы. Сегодня предлагаем выяснить, какой образ подойдет вам лучше всего. Заодно можете почерпнуть идеи для вечеринки!