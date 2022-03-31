Рейтинг: лучшие российские смартфоны в 2022 году

Американская компания Apple, производитель iPhone, в марте приостановила продажи и поставки своей техники в Россию, за ней последовали Samsung и Nokia. «Рамблер» рассказал, какие российские смартфоны можно приобрести в 2022 году.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Чаще всего отечественные мобильные телефоны производятся в Китае, поэтому и их цены, и характеристики совпадают со многими аналогами.

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4. AYYA T1 Black

Смартфон AYYA T1 Black открывает наш рейтинг. На «М.видео» эта модель продается за 18 999 рублей.

Ростех

Характеристики смартфона:

Экран - 6.55"/1600x720

Процессор - Mediatek Helio P70 4 x 2.1ГГц + 4 x 2.0ГГц

Операционная система - Android 11

4 ГБ оперативной памяти

64 ГБ встроенной памяти

Основная камера - 12/5 МП

Фронтальная камера - 13 МП

Технология NFC - Да

Поддержка стандартов - 2G/3G/4G LTE

Этот российский смартфон разработчики позиционируют как устройство для конфиденциального общения. У него есть функция отключения микрофонов и камер, а за производительность отвечает восьмиядерный процессор Helio P70 тайваньского производства.

Такие отзывы о телефоне оставили покупатели:

«При условии слабого, а порой отсутствующего сигнала, показал себя лучше, чем мой предыдущий телефон. Отключение камеры и микрофона круть просто. На фоне цен на телефоны, его цена очень нормальная. В руке лежит хорошо».

«На одном уровне с Самсунгами 2016 года.»

«Живет до зарядки долго. Есть датчик отпечатков с привычным расположением. Самая главная фишка - физическое отключение камер и микрофона, одним переключателем сбоку. Не сказать, что мне опция прямо очень необходима, но спустя неделю уже на автомате включаю её, так как-то спокойнее. Камера обычная, при дневном свете фотографирует норм, в сумерках похуже.»

«Цена в 19 тысяч не оправдана. Камера считалась хорошей на 2016 год, но никак не на начало 22-го. Процессор просто для того, чтобы телефон включался, играть даже в обычный Пабг, который был выпущен в 18-м году, можете не пытаться.»

3. INOI 2 Lite 2021

Третью строчку нашего рейтинга занял смартфон INOI 2 Lite 2021. Эту модель (1/8 ГБ, Midnight blue) можно приобрести на «Яндекс.Маркете» за доступную цену в 4 690 рублей.

Официальный сайт производителя

Характеристики смартфона:

Экран - 5’’ (854×480) TN

8 ГБ встроенной памяти

1 ГБ оперативной памяти

Камера - 5 МП

Аккумулятор - 2500 мА·ч

Процессор - Unisoc SC7731E

SIM-карты - 2 (micro SIM)

Операционная система - Android 10 (Go edition)

Беспроводные интерфейсы - Bluetooth, Wi-Fi

Стандарт связи - 3G

Вес - 143 г

Размеры (ШxВxТ) - 70x144x9 мм

Дисплей - 5" (854×480), SD, TN

Особенности экрана - сенсорный экран, цветной экран

Смартфон сделан из прорезиненного поликарбоната. По сравнению с версией 2019 года емкость аккумулятора была увеличена на десять процентов до 2500 мАч.

Портал Zen-Top.ru (https://zen-top.ru/luchshie-rossijskie-smartfony/) назад такие плюсы этого смартфона - цена, большая диагональ дисплея и надежная работа в течение долгого времени. Минус - не выйдет поиграть в игры с хорошей графикой.

Такие отзывы о телефоне оставили покупатели:

«Недорогой смартфон, который обеспечивает надежную связь. Исправно работает с необходимым количеством приложений. Ребенку понравилось.»

«Держит заряд сутки в любом режиме. Простой понятный андроид без мусора.»

«Достоинства: внешний вид (особенно задняя панель), с 1 Гбайтом оперативной памяти в принципе работает плавно. Как к телефону претензий нет. Экран: взгляд вправо, влево, вниз и так далее искажает картинку. Камера на уровне его цены. Мессенджеры, соцсети работают нормально.»

2. BQ 5512L Strike Forward

Смартфон BQ 5512L Strike Forward (2/16GB, черный) можно приобрести на Ozon за 6 913 рублей.

Официальный сайт производителя

Характеристики смартфона:

Диагональ экрана, дюймы - 5.45

Емкость аккумулятора - 3200 мАч

Процессор - MT6739WW (4 ядра), 1.5 ГГц

Разрешение экрана - 1440x720

2 ГБ оперативной памяти

16 ГБ встроенной памяти

Разрешение основной камеры - 13 МП

Тип карты памяти - microSD (до 128 ГБ)

Стандарт связи - 4G

SIM-карты - 2

Эта модель стала продолжением линейки Strike. У нее безрамочный IPS-экран 5.45" с разрешением 1440x720, при этом корпус смартфона остается компактным. Основная камера смартфона может снимать при слабом освещении. Для разблокировки этого телефона можно использовать сканер отпечатков пальцев. Zen-Top.ru отмечает, что сканер отпечатков - редкость для отечественных смартфонов.

Экран смартфона защищен стеклом Panda Glass, которое противостоит механическим повреждениям.

Плюсы BQ 5512L Strike Forward - современный внешний вид, широкоугольный дисплей, доступная цена. Недостаток - слишком много предустановленных программ.

Такие отзывы о телефоне оставили покупатели:

«Телефон радует уже около 6-ти месяцев. Идеальное соотношение цены и качества.»

«Очень тяжело открывается задняя крышка, а без этого не вставишь СИМ-карту (в том числе - вторую). Пока удалось открыть - исцарапал весь периметр.»

«Вполне нормальная замена дорогим смартфонам. Работает шустро, заряд держит. Легкий.»

1. Highscreen Power Five Max 2

Смартфон Highscreen Power Five Max 2 (64 ГБ черный) занял первое место по соотношению цены и качества. DNS предлагает приобрести его за 10 999 рублей.

Официальный сайт производителя

Характеристики смартфона:

Экран - 5.99’’ (2160×1080) IPS

64 ГБ встроенной памяти

4 ГБ оперативной памяти

Двойная камера - 16 МП, 8 МП

Аккумулятор - 5000 мА·ч

Процессор - MediaTek Helio P23 (MT6763T)

SIM-карты - 2 (nano SIM)

Операционная система - Android 8.1

Беспроводные интерфейсы - NFC, Bluetooth, Wi-Fi

Стандарт связи - 4G, LTE, 3G

Вес - 220 г

Емкая батарея этого смартфона обеспечивает долгое время работы без подзарядки. Корпус выполнен из шероховатого материала и надежно фиксируется в руке. К телефону прилагается чехол, зарядное устройство, скрепка для извлечения слота SIM-карты, кабель micro USB и защитное стекло для экрана.

У смартфона есть сканер отпечатков пальцев (расположен сзади корпуса).

Эксперты Zen-Top.ru указывают среди достоинств Highscreen Power Five Max 2 продолжительное время работы, громкий и чистый звук, претензий к устройству нет.

Такие отзывы о телефоне оставили покупатели:

«Первые впечатления от покупки были самые восторженные и они не исчезли по прошествии двух недель. Телефон порадовал, начиная с очень аккуратной упаковки и очень качественной сборки и большого внимания к деталям (например, шероховатая задняя крышка и кнопка включения из другого материала, чтоб не перепутать с кнопкой громкости). Работа операционки очень быстрая, прямо реально все летает, да и игры идут без проблем.»

«Почти год использовал. Первые впечатления подтвердились. Все отлично. Единственно, что для меня экран 5,99 все таки большеват. Это не недостаток, а личные предпочтения.»