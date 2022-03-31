Рейтинг: лучшие российские смартфоны в 2022 году

Американская компания Apple, производитель iPhone, в марте приостановила продажи и поставки своей техники в Россию, за ней последовали Samsung и Nokia. «Рамблер» рассказал, какие российские смартфоны можно приобрести в 2022 году.
Чаще всего отечественные мобильные телефоны производятся в Китае, поэтому и их цены, и характеристики совпадают со многими аналогами.
Смартфон AYYA T1 Black открывает наш рейтинг. На «М.видео» эта модель продается за 18 999 рублей.
Экран - 6.55"/1600x720
Процессор - Mediatek Helio P70 4 x 2.1ГГц + 4 x 2.0ГГц
Операционная система - Android 11
4 ГБ оперативной памяти
64 ГБ встроенной памяти
Основная камера - 12/5 МП
Фронтальная камера - 13 МП
Технология NFC - Да
Поддержка стандартов - 2G/3G/4G LTE
Этот российский смартфон разработчики позиционируют как устройство для конфиденциального общения. У него есть функция отключения микрофонов и камер, а за производительность отвечает восьмиядерный процессор Helio P70 тайваньского производства.
«При условии слабого, а порой отсутствующего сигнала, показал себя лучше, чем мой предыдущий телефон. Отключение камеры и микрофона круть просто. На фоне цен на телефоны, его цена очень нормальная. В руке лежит хорошо».
«На одном уровне с Самсунгами 2016 года.»
«Живет до зарядки долго. Есть датчик отпечатков с привычным расположением. Самая главная фишка - физическое отключение камер и микрофона, одним переключателем сбоку. Не сказать, что мне опция прямо очень необходима, но спустя неделю уже на автомате включаю её, так как-то спокойнее. Камера обычная, при дневном свете фотографирует норм, в сумерках похуже.»
«Цена в 19 тысяч не оправдана. Камера считалась хорошей на 2016 год, но никак не на начало 22-го. Процессор просто для того, чтобы телефон включался, играть даже в обычный Пабг, который был выпущен в 18-м году, можете не пытаться.»
Третью строчку нашего рейтинга занял смартфон INOI 2 Lite 2021. Эту модель (1/8 ГБ, Midnight blue) можно приобрести на «Яндекс.Маркете» за доступную цену в 4 690 рублей.
Экран - 5’’ (854×480) TN
8 ГБ встроенной памяти
1 ГБ оперативной памяти
Камера - 5 МП
Аккумулятор - 2500 мА·ч
Процессор - Unisoc SC7731E
SIM-карты - 2 (micro SIM)
Операционная система - Android 10 (Go edition)
Беспроводные интерфейсы - Bluetooth, Wi-Fi
Стандарт связи - 3G
Вес - 143 г
Размеры (ШxВxТ) - 70x144x9 мм
Дисплей - 5" (854×480), SD, TN
Особенности экрана - сенсорный экран, цветной экран
Смартфон сделан из прорезиненного поликарбоната. По сравнению с версией 2019 года емкость аккумулятора была увеличена на десять процентов до 2500 мАч.
Портал Zen-Top.ru (https://zen-top.ru/luchshie-rossijskie-smartfony/) назад такие плюсы этого смартфона - цена, большая диагональ дисплея и надежная работа в течение долгого времени. Минус - не выйдет поиграть в игры с хорошей графикой.
«Недорогой смартфон, который обеспечивает надежную связь. Исправно работает с необходимым количеством приложений. Ребенку понравилось.»
«Держит заряд сутки в любом режиме. Простой понятный андроид без мусора.»
«Достоинства: внешний вид (особенно задняя панель), с 1 Гбайтом оперативной памяти в принципе работает плавно. Как к телефону претензий нет. Экран: взгляд вправо, влево, вниз и так далее искажает картинку. Камера на уровне его цены. Мессенджеры, соцсети работают нормально.»
Смартфон BQ 5512L Strike Forward (2/16GB, черный) можно приобрести на Ozon за 6 913 рублей.
Диагональ экрана, дюймы - 5.45
Емкость аккумулятора - 3200 мАч
Процессор - MT6739WW (4 ядра), 1.5 ГГц
Разрешение экрана - 1440x720
2 ГБ оперативной памяти
16 ГБ встроенной памяти
Разрешение основной камеры - 13 МП
Тип карты памяти - microSD (до 128 ГБ)
Стандарт связи - 4G
SIM-карты - 2
Эта модель стала продолжением линейки Strike. У нее безрамочный IPS-экран 5.45" с разрешением 1440x720, при этом корпус смартфона остается компактным. Основная камера смартфона может снимать при слабом освещении. Для разблокировки этого телефона можно использовать сканер отпечатков пальцев. Zen-Top.ru отмечает, что сканер отпечатков - редкость для отечественных смартфонов.
Экран смартфона защищен стеклом Panda Glass, которое противостоит механическим повреждениям.
Плюсы BQ 5512L Strike Forward - современный внешний вид, широкоугольный дисплей, доступная цена. Недостаток - слишком много предустановленных программ.
«Телефон радует уже около 6-ти месяцев. Идеальное соотношение цены и качества.»
«Очень тяжело открывается задняя крышка, а без этого не вставишь СИМ-карту (в том числе - вторую). Пока удалось открыть - исцарапал весь периметр.»
«Вполне нормальная замена дорогим смартфонам. Работает шустро, заряд держит. Легкий.»
Смартфон Highscreen Power Five Max 2 (64 ГБ черный) занял первое место по соотношению цены и качества. DNS предлагает приобрести его за 10 999 рублей.
Экран - 5.99’’ (2160×1080) IPS
64 ГБ встроенной памяти
4 ГБ оперативной памяти
Двойная камера - 16 МП, 8 МП
Аккумулятор - 5000 мА·ч
Процессор - MediaTek Helio P23 (MT6763T)
SIM-карты - 2 (nano SIM)
Операционная система - Android 8.1
Беспроводные интерфейсы - NFC, Bluetooth, Wi-Fi
Стандарт связи - 4G, LTE, 3G
Вес - 220 г
Емкая батарея этого смартфона обеспечивает долгое время работы без подзарядки. Корпус выполнен из шероховатого материала и надежно фиксируется в руке. К телефону прилагается чехол, зарядное устройство, скрепка для извлечения слота SIM-карты, кабель micro USB и защитное стекло для экрана.
У смартфона есть сканер отпечатков пальцев (расположен сзади корпуса).
Эксперты Zen-Top.ru указывают среди достоинств Highscreen Power Five Max 2 продолжительное время работы, громкий и чистый звук, претензий к устройству нет.
«Первые впечатления от покупки были самые восторженные и они не исчезли по прошествии двух недель. Телефон порадовал, начиная с очень аккуратной упаковки и очень качественной сборки и большого внимания к деталям (например, шероховатая задняя крышка и кнопка включения из другого материала, чтоб не перепутать с кнопкой громкости). Работа операционки очень быстрая, прямо реально все летает, да и игры идут без проблем.»
«Почти год использовал. Первые впечатления подтвердились. Все отлично. Единственно, что для меня экран 5,99 все таки большеват. Это не недостаток, а личные предпочтения.»
«Ушной динамик имеет очень мелкую сетку, следовательно, постоянно забивается, он и так особой громкостью не отличается, а этот факт его совсем добивает. Также за год использования ощутимо просела батарея, хватало вначале свободно на два дня при активном использовании, сейчас только на один день, и это при том, что никогда не использовал быструю зарядку.»