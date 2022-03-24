Как сохранить свои данные из инстаграм*

После блокировки инстаграм* в России (владелец соцсети - Meta - признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) многие пользователи решили удалить свои аккаунты и перейти в другие соцсети. «Рамблер» рассказал, как скачать данные из инстаграм и не потерять свои фотографии и видео при переходе.
Самый простой способ - воспользоваться функциями самого инстаграм.
1. Зайдите в мобильное приложение и перейдите в свой профиль.
2. Нажмите на три горизонтальные полоски в правом верхнем углу.
3. На экране появится меню с разными графами, нажмите на графу «Ваша активность».
4. Затем нажмите «Скачать информацию».
5. После этого инстаграм предложит отправить архив фото и видео на почту, привязанную к аккаунту. Введите электронную почту самостоятельно, если хотите, чтобы данные пришли на другой ящик.
6. Затем инстаграм попросит ввести пароль от аккаунта.
7. Готово! Файл с вашими постами, сторис и комментариями придет на почту в течение 48 часов.
1. Зайдите в свой инстаграм-аккаунт через браузер.
2. Выберите «Редактировать профиль».
3. Нажмите на «Конфиденциальность и безопасность».
4. Пролистайте страницу до пункта «Скачивание данных».
5. Нажмите «Запросить файл». После этого можно пользоваться схемой, которую мы описали выше для скачивания данных в мобильном приложении.
Если по какой-то причине другие способы скачивания данных вам не подходят, фото можно скачать через расширение для браузера (Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox). Список доступных расширений можно найти в настройках браузера. К примеру, можно воспользоваться Tools for Instagram для Google Chrome, а для Firefox и Opera - Instagram Downloader.
Нужно установить Instadesktop, после этого на панели появится специальная иконка. После нажатия на нее станет доступно скачивание фотографий.
Еще один вариант - скачивание фото из инстаграм в специальном мобильном приложении. Загрузить такие программы можно в App Store или Google Play.
Вот небольшой список:
• InstaSave
• FastSave
• QuickSave
• iSave
Эти программы позволяют сохранить не только собственные фото и видео, но и контент из других аккаунтов (только открытых). Кроме того, в Google Play можно скачать программу Fast Save, которая позволяет скачивать не по одному снимку, а сразу несколько. Приложение нужно синхронизировать со своим аккаунтом.
Для скачивания с компьютера можно воспользоваться одним из онлайн-сервисов:
• InstaGrabber
• Ninja Copy
• InstaGrab
• DownloadGram
Если множество снимков нужно скачать разом, можно воспользоваться программой 4K Stogram (на Mac OS, Windows и Linux). У нее есть платная и бесплатная версии.
Еще один вариант - скачивание файлов с помощью ботов в Telegram. К примеру, instasave_bot, SavBest (также позволяет скачивать видео из Instagram и YouTube), Media Bot и другие.
Для переноса фото в VK инстаграм-профиль должен быть открытым. У российской соцсети появился сервис, через который можно импортировать свой контент.
После перехода в сервис нужно нажать «Из аккаунта», ввести свое имя пользователя в инстаграме или указать ссылку на аккаунт. После этого все фотографии с описаниями будут перенесены в ваш профиль VK - в альбом с названием «Инстаграм». По умолчанию он будет закрыт, но его можно открыть в любой момент.
В VK предупреждают, что загрузка фото и видео может затянуться, так как инстаграм «препятствует работе сервиса и блокирует его функциональные возможности».
В VK отмечали, что в будущем можно будет использовать архив и тогда сохранятся и видео, и клипы Reels.
После блокировки фейсбук и инстаграм российский суд признал их владельца - компанию Meta - экстремистской организацией.
Выступавший в суде прокурор заявил, что использование инстаграм и фейсбук российскими гражданами и компаниями не может быть признано экстремизмом. Из его слов следует, что россиян не планируют привлекать к ответственности за наличие аккаунтов и публикацию постов в этих соцсетях.
В Роскомнадзоре заявили, что власти не планируют ограничивать «использование программных продуктов Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) как физическими, так и юридическими лицами», если те не принимают участия в запрещенной законом деятельности.
Кроме того, в российском законодательстве не прописана ответственность за использование VPN и доступ через него к заблокированным соцсетям.
Управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев рассказал РБК, что в перспективе оплата рекламы в фейсбук и инстаграм может рассматриваться властями РФ как финансирование экстремистской организации. Статья 282.3 УК РФ (финансирование экстремизма) предусматривает до восьми лет тюрьмы.
В Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) заявляли, что к ответственности можно будет привлечь за выполнение работ или оказание услуг в интересах Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) и публичную демонстрацию логотипа компании.
Опрошенные Forbes юристы считают, что оплата напрямую блогеру за рекламу в фейсбук или инстаграм не будет считаться финансированием экстремизма, так как деньги не проходят непосредственно через сервисы Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена).
Однако эксперты предупредили, что если аккаунт пользователя в одной из соцсетей взломают и настроят через него таргетированную рекламу, настоящему владельцу страницы будет грозить уголовная ответственность.
За использование логотипа запрещенных соцсетей граждан могут арестовать на срок до 15 суток, а юридических лиц наказать штрафом до 50 тысяч рублей.
* Организация запрещена в России