Как сохранить и переместить данные из Инстаграм*

После блокировки инстаграм* в России (владелец соцсети - Meta - признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) многие пользователи решили удалить свои аккаунты и перейти в другие соцсети. «Рамблер» рассказал, как скачать данные из инстаграм и не потерять свои фотографии и видео при переходе.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как скачать данные в приложении инстаграм

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Самый простой способ - воспользоваться функциями самого инстаграм.

Порядок действий таков:

1. Зайдите в мобильное приложение и перейдите в свой профиль.

2. Нажмите на три горизонтальные полоски в правом верхнем углу.

3. На экране появится меню с разными графами, нажмите на графу «Ваша активность».

4. Затем нажмите «Скачать информацию».

5. После этого инстаграм предложит отправить архив фото и видео на почту, привязанную к аккаунту. Введите электронную почту самостоятельно, если хотите, чтобы данные пришли на другой ящик.

6. Затем инстаграм попросит ввести пароль от аккаунта.

7. Готово! Файл с вашими постами, сторис и комментариями придет на почту в течение 48 часов.

Как скачать данные из инстаграм с компьютера

1. Зайдите в свой инстаграм-аккаунт через браузер.

2. Выберите «Редактировать профиль».

3. Нажмите на «Конфиденциальность и безопасность».

4. Пролистайте страницу до пункта «Скачивание данных».

5. Нажмите «Запросить файл». После этого можно пользоваться схемой, которую мы описали выше для скачивания данных в мобильном приложении.

Как скачать данные инстаграм через расширение для браузера

Если по какой-то причине другие способы скачивания данных вам не подходят, фото можно скачать через расширение для браузера (Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox). Список доступных расширений можно найти в настройках браузера. К примеру, можно воспользоваться Tools for Instagram для Google Chrome, а для Firefox и Opera - Instagram Downloader.

Нужно установить Instadesktop, после этого на панели появится специальная иконка. После нажатия на нее станет доступно скачивание фотографий.

Программы для скачивания фото из инстаграм

Еще один вариант - скачивание фото из инстаграм в специальном мобильном приложении. Загрузить такие программы можно в App Store или Google Play.

Вот небольшой список:

• InstaSave

• FastSave

• QuickSave

• iSave

Эти программы позволяют сохранить не только собственные фото и видео, но и контент из других аккаунтов (только открытых). Кроме того, в Google Play можно скачать программу Fast Save, которая позволяет скачивать не по одному снимку, а сразу несколько. Приложение нужно синхронизировать со своим аккаунтом.

Для скачивания с компьютера можно воспользоваться одним из онлайн-сервисов:

• InstaGrabber

• Ninja Copy

• InstaGrab

• DownloadGram

Если множество снимков нужно скачать разом, можно воспользоваться программой 4K Stogram (на Mac OS, Windows и Linux). У нее есть платная и бесплатная версии.

Еще один вариант - скачивание файлов с помощью ботов в Telegram. К примеру, instasave_bot, SavBest (также позволяет скачивать видео из Instagram и YouTube), Media Bot и другие.

Импорт фото из инстаграма в VK

Для переноса фото в VK инстаграм-профиль должен быть открытым. У российской соцсети появился сервис, через который можно импортировать свой контент.

После перехода в сервис нужно нажать «Из аккаунта», ввести свое имя пользователя в инстаграме или указать ссылку на аккаунт. После этого все фотографии с описаниями будут перенесены в ваш профиль VK - в альбом с названием «Инстаграм». По умолчанию он будет закрыт, но его можно открыть в любой момент.

В VK предупреждают, что загрузка фото и видео может затянуться, так как инстаграм «препятствует работе сервиса и блокирует его функциональные возможности».

В VK отмечали, что в будущем можно будет использовать архив и тогда сохранятся и видео, и клипы Reels.

Можно ли использовать инстаграм после блокировки

После блокировки фейсбук и инстаграм российский суд признал их владельца - компанию Meta - экстремистской организацией.

Выступавший в суде прокурор заявил, что использование инстаграм и фейсбук российскими гражданами и компаниями не может быть признано экстремизмом. Из его слов следует, что россиян не планируют привлекать к ответственности за наличие аккаунтов и публикацию постов в этих соцсетях.

В Роскомнадзоре заявили, что власти не планируют ограничивать «использование программных продуктов Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) как физическими, так и юридическими лицами», если те не принимают участия в запрещенной законом деятельности.

Кроме того, в российском законодательстве не прописана ответственность за использование VPN и доступ через него к заблокированным соцсетям.

Управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев рассказал РБК, что в перспективе оплата рекламы в фейсбук и инстаграм может рассматриваться властями РФ как финансирование экстремистской организации. Статья 282.3 УК РФ (финансирование экстремизма) предусматривает до восьми лет тюрьмы.

В Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) заявляли, что к ответственности можно будет привлечь за выполнение работ или оказание услуг в интересах Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) и публичную демонстрацию логотипа компании.

Опрошенные Forbes юристы считают, что оплата напрямую блогеру за рекламу в фейсбук или инстаграм не будет считаться финансированием экстремизма, так как деньги не проходят непосредственно через сервисы Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена).

Однако эксперты предупредили, что если аккаунт пользователя в одной из соцсетей взломают и настроят через него таргетированную рекламу, настоящему владельцу страницы будет грозить уголовная ответственность.

За использование логотипа запрещенных соцсетей граждан могут арестовать на срок до 15 суток, а юридических лиц наказать штрафом до 50 тысяч рублей.