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1 час назад

Владельцы новых планшетов Apple пожаловались на низкое качество сборки

Ferra.ruFerra.ru

iPad уже не те?

Владельцы новых планшетов Apple пожаловались на низкое качество сборки
Фото: AppleApple

Некоторые пользователи iPad Air пятого поколения пожаловались на снижение качества сборки.

Владельцы планшетов утверждают, что iPad Air имеет заметно более тонкий алюминиевый корпус. Они слышат скрип, а лёгкое давление на заднюю часть устройства может деформировать дисплей.

«Я заказал и получил два синих iPad Air 2022 сегодня, и я немного шокирован. Алюминиевая задняя панель намного тоньше, чем на iPad 4, который у меня тоже есть. Аккумулятор почти чувствуется через пластину, когда держишь устройство. Оба iPad одинаково ощущаются в руке и издают скрипящие звуки, когда держишь их. На iPad Air 4 такого не было...», — рассказал один из пользователей. Другие люди подтвердили, что это не единичный случай.

Напомним, iPad Air пятого поколения поступил в продажу на днях по цене от $599.

Техника,Apple,
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