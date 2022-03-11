Что делать при блокировке сервисов Google

Инфраструктура Google охватывает множество сервисов и сайтов. На работе IT-гиганта завязаны сервера, IP-адреса, облачные хранилища. При возможной блокировке почты Google российские пользователи могут потерять доступ ко всем связанным с компанией сервисам. Издание "РБК Тренды" разбиралось, что в этом случае нужно будет делать с техникой, приложениями и подписками.

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Выкачать данные

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Чтобы сохранить свои данные, нужно выгрузить файлы с серверов Google на собственный ПК. Специальный инструмент Google Takeout позволяет скачивать файлы из Google Drive, Docs, Gmail, других сервисов и видео с YouTube. После этого материалы можно либо хранить на компьютере, либо выгрузить в облачные хранилища (например, в Dropbox). Если доступ к Google будет ограничен, все данные, созданные в его экосистеме, сохранятся.

Другой способ — перенести данные на российские сервера.

"Будет не лишним сделать резервную копию и выгрузить архив со своими данными, перепиской и другой ценной информацией, размещенной на облачных ресурсах вне российской юрисдикции. Кроме того, полезно проработать план переезда с иностранных облачных сервисов, если таковые используются в компании, на российские аналоги", — советует технический директор RU-CENTER Group Антон Ивахненко.

Изменить учетную запись

Если вы пользуетесь сторонним сервисом, авторизируясь через аккаунт Google, можно перепривязать аккаунт к другим сервисам, например "Яндекса" или Mail.ru.

Чтобы посмотреть, какие сервисы используют авторизацию через ваш аккаунт, перейдите в настройки Google-аккаунта и выберите раздел "Безопасность". В разделе "Сторонние приложения с доступом к аккаунту" будут перечислены все сервисы, которым предоставлен доступ.

Во многих сервисах можно перепривязать аккаунт через настройки профиля, в каких-то потребуется написать в поддержку.

Создать свой почтовый сервер

Это одно из возможных решений для бизнеса. Компания сможет соединить несколько офисов, организовать собственное хранилище, создать свой мессенджер и телефонию внутри сервера. Однако все это займет немало времени. Понадобится серверное оборудование, канал связи, компетентные специалисты.

"У данного решения есть много плюсов, но и есть определенные технические сложности и ресурсы на поддержку, поэтому очевидно, что собственный почтовый сервер требуется далеко не всем компаниям и нельзя однозначно ответить на вопрос "нужно ли создавать?" — отмечает Ивахненко.

Десятого марта стало известно, что YouTube, принадлежащий Google, отключил монетизацию для российских пользователей.