Какие приложения помогут общаться без интернета

Существуют сервисы, которые позволяют пользователям обмениваться данными без подключения к глобальной Сети. Такие приложения работают через Bluetooth, Wi-Fi Direct или GPS. Издание "РБК Тренды" составило подборку офлайн-сервисов, подходящих для общения, работы, а также ориентации на местности.

Фото: Unplash Unplash

Принцип создания сети для работы офлайн-приложений прост: все устройства создают единое поле, и сообщение перемещается от одного пользователя к другому, пока не достигнет адресата. При этом открыть его может только конечный получатель. Возможности сети зависят от того, сколько людей к ней подключены.

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Сервисы для общения

Bridgefy

Платформы: iOS, Android

Это пока единственное приложение для общения, доступное на обеих платформах. Интернет понадобится лишь для того, чтобы установить его и создать аккаунт. Затем все действия осуществляются через Bluetooth.

Общаться можно в радиусе 100 метров, но чем больше людей подключаются к чату на разном расстоянии, тем дальше распространяется сеть. Сообщения и звонки защищены сквозным шифрованием.

Во время установки на устройства, поддерживающие Android, приложение запрашивает локацию. Но это требование операционной системы, а не Bridgefy. Сервис не будет отслеживать ваше местоположение и использовать его.

Air Chat

Платформа: iOS

Это приложение тоже работает через Bluetooth. Сервис самостоятельно находит людей, которые используют Air Chat, и предлагает начать общение, но лишь после того, как пользователи разрешат доступ к общей беседе.

Briar

Платформа: Android

Сервис Briar работает через Bluetooth или Wi-Fi. Аккаунт пользователя не привязывается к номеру телефона и соцсетям. Через это приложение невозможно позвонить, отправить файл или смайлик. В Briar можно обмениваться только текстовыми сообщениями. Чтобы найти контакты, нужно отправить пользователю уникальную ссылку для защищенного подключения и получить похожую от него.

Airplane Messenger

Платформа: iOS

Приложение работает между людьми, которые находятся рядом. Связь осуществляется через одноранговую сеть (от пользователя к пользователю) при помощи Wi-Fi или Bluetooth.

В Airplane нет профилей, все общение ведется анонимно. В этом сервисе можно обмениваться текстовыми сообщениями на любом языке, отправлять фото и голосовые сообщения, использовать смайлики.

FireSide

Платформа: Android

Для того чтобы зарегистрироваться в приложении, нужен только номер телефона. FireSide основан на технологии NewNode — сети, которая создает альтернативные возможности подключения и работает как персональный VPN. Общаться можно только с людьми из списка контактов, которые тоже подключены к приложению.

Сервисы для работы

Freem

Платформы: Android, iOS, Windows, Linux, macOS

Freem заменяет Bluetooth, AirDrop и облачные ресурсы для обмена файлами. Приложение позволяет напрямую передавать данные без подключения к интернету.

Для того чтобы работать в приложении, нужно чтобы все устройства находились в пределах одной локальной сети. То есть нельзя отправить файлы пользователю, который находится в другом городе. Сообщения автоматически уничтожаются через 48 часов.

Manyverse

Платформы: Android, iOS, Windows, Linux, macOS

Приложение, больше похожее на социальную сеть, пока находится на стадии бета-тестирования. В нем можно обмениваться сообщениями, создавать профили, ставить лайки и делать посты. Все это происходит через Bluetooth или посредством подключения к интернету. Совершать какие-либо действия в Manyverse можно в офлайн-режиме. Все они сохраняются на устройстве, а при дальнейшем подключении к сети лента обновляется автоматически.

Collabio

Платформы: iOS, macOS

Сервис для совместной работы с текстовыми документами и таблицами. Доступ к документам можно получить через код, который пользователь сообщает коллегам.

В Collabio можно работать без подключения к интернету и доступа в облачное хранилище. При этом юзеры должны находиться поблизости в пределах локальной сети. Также возможно взаимодействие с помощью подключения к сети и хранение данных в облаке. Есть еще один способ: работать вместе можно, пока у поделившегося пользователя открыто приложение и сохранены условия для совместного доступа.

Сервисы для навигации

CoPilot GPS Navigation

Платформы: iOS, Android

Приложение работает через GPS. В нем имеется система навигации для любой категории машин. Особенно полезным CoPilot GPS Navigation может стать для водителей грузовиков, поскольку в нем доступна информация о низких мостах и других препятствиях на пути грузового транспорта.

Маршрут может состоять из нескольких пунктов: CoPilot самостоятельно рассчитывает оптимальный путь с учетом остановок. В приложении есть офлайн-база с магазинами, парковками, АЗС и другими важными объектами.

Maps.me

Платформы: iOS, Android